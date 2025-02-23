Редкоземы преткновения

Драма вокруг редкоземельных металлов Украины приняла вселенский масштаб. Напомним, еще в конце января президент США Дональд Трамп потребовал от Украины компенсаций за оказанную помощь, оцененную в несколько сотен миллиардов долларов.
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