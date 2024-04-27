Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Русские всегда хотели жить по совести и правде

П.Акопов о том, почему русский человек рано или поздно откажется от общества потребления: «Для того чтобы свернуть с пути потребительского самопорабощения, нужно достаточно хорошо понимать, чего ты хочешь и от чего ты ради этого отказываешься.

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