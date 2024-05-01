1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. «Первомай символизирует особое, уважительное отношение нашего народа к человеку труда, нашу сплоченность и солидарность в стремлении работать и созидать для родной страны.