Popcaketv

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Как он жалок, а ведь был всесильным, почти.Уволился и уехал ...
  • Жорж Санд
    Наша любимая Красная Шапочка - достойная из достойнейших. Умница и красавица!Поплавская о тех,...
  • Александр
    Мечтатель....Иван Ургант выска...

Либо расстаются, либо увольняются: появилась информация, что будет с карьерой Чонгука и Ви из-за их романа

Либо расстаются, либо увольняются: появилась информация, что будет с карьерой Чонгука и Ви из-за их романа

В группе BTS установлен запрет на отношения. Однако двое участников его нарушают уже не первый год. Так, Чонгук (Jungkook) и Ви (V) не просто встречаются и периодически ругаются, а они выносят все свои проблемы на публику.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх