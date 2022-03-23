Либо расстаются, либо увольняются: появилась информация, что будет с карьерой Чонгука и Ви из-за их романа

В группе BTS установлен запрет на отношения. Однако двое участников его нарушают уже не первый год. Так, Чонгук (Jungkook) и Ви (V) не просто встречаются и периодически ругаются, а они выносят все свои проблемы на публику.
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