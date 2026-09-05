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На восьмиклассника завели уголовное дело из-за угроз изнасиловать учительницу

На восьмиклассника завели уголовное дело из-за угроз изнасиловать учительницу

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении восьмиклассника, который подозревается в угрозах в адрес 24-летней учительницы по английскому языку.

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