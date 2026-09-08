Потерянный рай: что находится в заброшенном особняке стоимостью 224 млн долларов

Великолепный дом, который называют «американским Версалем», находится в Пенсильвании. Огромное здание с роскошными интерьерами пустует вот уже много лет.
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