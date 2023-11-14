Теннисист Рублев по-русски послал болельщика по ходу матча с Медведевым в Турине

Российский теннисист Андрей Рублев во время встречи с соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине нецензурно отреагировал на призыв фаната.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии