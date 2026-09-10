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L'Équipe: Энрике раздражала игра Сафонова в Лиге чемпионов

L'Équipe: Энрике раздражала игра Сафонова в Лиге чемпионов

Издание L'Équipe оценило игру российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 с братиславским «Слованом».

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