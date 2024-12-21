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Закон, порядок, государство

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Связисты Балтийского флота провели тренировку по организации связи с пунктами управления кораблей

Связисты Балтийского флота провели тренировку по организации связи с пунктами управления кораблей

Тренировка проводилась в целях отработки взаимодействия подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.

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