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Игнат: Украина не готова принять, а страны НАТО разместить у себя украинские F-16

Игнат: Украина не готова принять, а страны НАТО разместить у себя украинские F-16

Об этом заявил спикер ВВС Украины в эфире телеканала «Киев-24».Украина не готова принять, а страны НАТО разместить у себя украинские F-16, заявил в эфире телеканала «Киев-24» спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Мосты и тоннели на Западе &quot;У&quot; целы и по ним идут эшелоны с оружием. ВСУ ими бьют по Белгороду убивая гражданских. Как это назвать и кто виноват, что и в ЛДНР убивали и убивают русских уже 10 лет. Офис главного террориста Буданова и связь с Западом и США работает. Как это назвать и кто виноват?
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