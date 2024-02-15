Игнат: Украина не готова принять, а страны НАТО разместить у себя украинские F-16

Об этом заявил спикер ВВС Украины в эфире телеканала «Киев-24».Украина не готова принять, а страны НАТО разместить у себя украинские F-16, заявил в эфире телеканала «Киев-24» спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
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