ГБ

Геннадий Бережнов

Мосты и тоннели на Западе "У" целы и по ним идут эшелоны с оружием. ВСУ ими бьют по Белгороду убивая гражданских. Как это назвать и кто виноват, что и в ЛДНР убивали и убивают русских уже 10 лет. Офис главного террориста Буданова и связь с Западом и США работает. Как это назвать и кто виноват?