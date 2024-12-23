Песков сообщил о запланированных зарубежных поездках Путина в январе

Президент РФ Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе 2025 года. Об этом 22 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ближайших зарубежных поездках президента.
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