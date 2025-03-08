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Сергей Караганов: предложение о сокращении ядерных вооружений от США – это лукавство

Сергей Караганов: предложение о сокращении ядерных вооружений от США – это лукавство

  Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия: политолог рассказал о сути ядерного сдерживания 6 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон в контексте использования ядерного оружия, то есть - денуклеаризации.

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