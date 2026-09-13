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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стенберг сделал дубль за 25 секунд в 1-м матче за «Сан-Хосе» на турнире новичков. 2-й номер драфта НХЛ-2026 сыграл против «Кингс» в тройке с Мисой и Чернышовым

Форвард « Сан-Хосе » Ивар Стенберг забросил 2 шайбы в матче с « Лос-Анджелесом » (8:1) на турнире проспектов Rookie Faceoff в Сан-Хосе.

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