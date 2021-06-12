Сотрудник торгпредства России, фигурировавший в публикациях о передаче данных, покинул Токио

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Сотрудник торгового представительства России в Японии, о котором местные СМИ сообщали, что он якобы причастен к недозволенной деятельности, покинул Японию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.