Nvidia завершила сделку по приобретению компании Run:ai, занимающейся программным обеспечением для искусственного интеллекта

Компания Nvidia наконец-то завершила сделку по приобретению Run:ai, которая велась с апреля, когда гигант GPU объявил о желании приобрести компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии