В Судогде пару осудили за кражу продуктов и алкоголя из «Магнита»

В Судогде суд назначил мужчине 7 месяцев колонии строгого режима, а его сожительнице — 300 часов обязательных работ за январскую кражу продуктов, алкоголя и других товаров из магазина «Магнит».
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