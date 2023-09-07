Госсекретарь США намерен направить средства на поддержку украинских боевиков.Финансовые средства русских бизнесменов, которые изъяли власти США под предлогом введения против них санкций, будут переданы на нужды украинских вооруженных формирований.
Госсекретарь США намерен направить средства на поддержку украинских боевиков.Финансовые средства русских бизнесменов, которые изъяли власти США под предлогом введения против них санкций, будут переданы на нужды украинских вооруженных формирований.
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