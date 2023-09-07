Царьград

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США передадут Украине украденные у русских бизнесменов деньги

США передадут Украине украденные у русских бизнесменов деньги

Госсекретарь США намерен направить средства на поддержку украинских боевиков.Финансовые средства русских бизнесменов, которые изъяли власти США под предлогом введения против них санкций, будут переданы на нужды украинских вооруженных формирований.

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