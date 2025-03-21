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37 стран планируют создать "коалицию желающих" для размещения миротворцев на Украине

37 стран планируют создать "коалицию желающих" для размещения миротворцев на Украине

Некоторые страны вместо отправки войск на Украину предложили усилить подразделения НАТО техникой. Великобритания и Франция уже выступили с инициативой, однако министр Лавров предупреждает о возможных последствиях для мирного урегулирования.

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