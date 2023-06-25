«Филадельфия» запросила у «Кливленда» Эвана Мобли, Джарретта Аллена и драфт-пик за Тобайаса Харриса

«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда Тобайаса Харриса. По информации обозревателя «Сиксерс» Кифа Помпи, «Филадельфия» запросила у «Кливленда» Эвана Мобли, Джарретта Аллена и драфт-пик.
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