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«Филадельфия» запросила у «Кливленда» Эвана Мобли, Джарретта Аллена и драфт-пик за Тобайаса Харриса

«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда Тобайаса Харриса. По информации обозревателя «Сиксерс» Кифа Помпи, «Филадельфия» запросила у «Кливленда» Эвана Мобли, Джарретта Аллена и драфт-пик.

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