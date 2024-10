Sony подтвердила ноябрьскую подборку PS Plus — Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 и Among Us во вс...

Sony подтвердила ноябрьскую подборку PS Plus — Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 и Among Us во вселенной «Тетради смерти»Издательство Sony Interactive Entertainment в официальном блоге PlayStation рассказало об играх, которые попадут в ноябрьскую подборку для абонентов базового тарифа подписки PlayStation Plus.