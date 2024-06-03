Пугачевой запретили посещать Мальдивы

В жизни Аллы Пугачевой появились новые и неожиданные проблемы … Сбегая из страны, следуя за своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), она хотела не только сохранить семью, но и иметь возможность передвигаться по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии