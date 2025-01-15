Названы «основные получатели» сегодняшних ракет на Украине

Напомним, утром 15 января появилась информация о нанесении массированного ракетного удара ВС РФ.Телеграм-канал «Военная хроника» считает, что основные получатели сегодняшних российских ракет — Львов, Тернополь, Луцк, Ровно и ряд других западных регионов Украины.
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