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Алекс Волкановски: «Не хочу показаться мудаком, но Махачев реально не такой сильный»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал поражение в бою против Ислама Махачева.

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