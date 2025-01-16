В Мурманской области окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте и производстве наркотических средств

Следователем следственной части УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мурманска, 1979 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228.
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