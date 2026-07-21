В Смоленской области спасатели подняли из реки труп мужчины

Личность его установлена Труп подняли из реки Касня в Смоленской области водолазы сегодня, 20 июля. О трагедии сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области, уточнив, что труп мужчины был поднят из реки в районе деревни Дедюрево Новодугинского округа.
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