В Смоленской области спасатели подняли из реки труп мужчины

Личность его установлена Труп подняли из реки Касня в Смоленской области водолазы сегодня, 20 июля. О трагедии сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области, уточнив, что труп мужчины был поднят из реки в районе деревни Дедюрево Новодугинского округа.