НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

2 подписчика

Профессор Законов основал медико-криминалистическое отделение во Владимирской области

Профессор Законов основал медико-криминалистическое отделение во Владимирской области

Александр Иванович Законов, родившийся в 1901 году, за свою карьеру возглавил кафедру судебной медицины в Горьковском мединституте и организовал медико-криминалистическое отделение в бюро судебно-медицинской экспертизы Владимирской области, оснастив его передовым оборудованием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии