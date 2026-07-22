Профессор Законов основал медико-криминалистическое отделение во Владимирской области

Александр Иванович Законов, родившийся в 1901 году, за свою карьеру возглавил кафедру судебной медицины в Горьковском мединституте и организовал медико-криминалистическое отделение в бюро судебно-медицинской экспертизы Владимирской области, оснастив его передовым оборудованием.