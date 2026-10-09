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Актрисы за 70: одни проснулись знаменитыми после первой удачной роли, другие дождались признания ближе к пенсии

Сегодня их чаще всего видят в образах мудрых бабушек, властных дам, эксцентричных соседок и элегантных женщин преклонного возраста — и почти не вспоминают, с чего всё начиналось.

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