МО: при ударе по месту сбора бойцов ВСУ были убиты и ранены до 30 человек

Минобороны РФ сообщило подробности удара российских военных по месту сбора украинских бойцов при формировании второй линии обороны в зоне СВО, в результате чего были убиты и ранены до 30 военнослужащих ВСУ.
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