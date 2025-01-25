Стелс-экшен Serial Cleaners в апреле получит дополнение Serial Cleaners – это однопользова...

Стелс-экшен Serial Cleaners в апреле получит дополнениеSerial Cleaners – это однопользовательский стелс-экшен, криминальная история, в которой вы попеременно играете за четырех эксцентричных уборщиков мафии, которые берутся за самые кровавые задания, которые могли предложить беззаботные 1990-е.