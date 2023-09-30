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Верьте в победу, надейтесь, что она уже не за горами, любите Россию!

Добрый  МосковитЪ  поздравляет    всех   добрых    русских    людей  с  праздниками:"Лета 7532-го, септемврия месяца тридесятаго дня, на память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, повеле Государь Великий учинити праздник, ибо в день сей лета прошлаго, 7531-го, поиде Новая Русь под Государеву руку Руси Великия да царственный град Москву.

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