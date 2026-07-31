Министр здравоохранения России прибыл в Якутию: высоко оценил медицинскую инфраструктуру

ЯКУТСК, 31 июля, ФедералПресс. В ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил результаты модернизации региональной медицины и анонсировал новые инвестиции.
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