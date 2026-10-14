С 10 по 12 ноября в Москве состоится НРФ’10. В программе форума — обсуждение изменений в поведении потребителей, новых подходов к развитию брендов, роли данных в медиапланировании и современных инструментов коммуникации, сообщает СМИ2.
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