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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WRC. Ожье попал в серьезную аварию, лидируя на Ралли Финляндии. Гонщика отправили в больницу на обследование

Девятикратный и действующий чемпион мира по ралли попал в серьезную аварию на предпоследнем субботнем спецучастке этапа в Финляндии .

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