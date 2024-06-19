Людям старше 70 лет предложили ограничить вождение авто по возрасту

Шофер 1981 года хочет всех урыть, значит пришел маразм, по этому он не думает, что вместе с ним погибнут в аварии и молодые люди.

имел в виду

Что ты знаешь о маразме??? У меня за всю жизнь не одной аварии.. А салаги купившие права за деньги ..висят на заборах и валяются в кюветах.. Думают если сел в машину значит в танке.. Так что ты свой маразм не путай с государственным..