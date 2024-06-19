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За рулем

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Людям старше 70 лет предложили ограничить вождение авто по возрасту

Людям старше 70 лет предложили ограничить вождение авто по возрасту

Согласно данным СМИ, общественная организация «Ветераны России» предложила установить верхний возрастной порог для водителей преклонного возраста, который они определили как 70 лет.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Шофер 1981 года хочет всех урыть, значит пришел маразм, по этому он не думает, что вместе с ним погибнут в аварии и молодые люди.
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19 час.
Александр Котов
Это совет маразматиков, а не ветеранов
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16 час.
имел в виду
Что ты знаешь о маразме??? У меня за всю жизнь не одной аварии.. А салаги  купившие  права за деньги ..висят на заборах и валяются в кюветах.. Думают если сел в машину значит в танке.. Так что ты свой маразм не путай с государственным..
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14 час.

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