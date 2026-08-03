В Таиланде пообещали усилить безопасность туристов после убийства граждан России

Власти королевства признали ущерб для имиджа страныВласти Таиланда поручили правоохранительным органам принять дополнительные меры по обеспечению безопасности иностранных гостей.
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