Холдинг разработчиков промышленного программного обеспечения «Экспанта», входящий в группу компаний «Ультиматек», приобрел 25% долю в ООО «Сиэс Технологии» — разработчике российской PLM-платформы «Стаксель».
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