Владельцев автомобилей планируют предупреждать об эвакуации через цифровые уведомления. Такой законопроект подготовил Минтранс, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы.
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