Сочинения Баха, Мендельсона, Брамса, Листа и Шумана прозвучат с 20 октября по 4 ноября в Концертном зале Мариинского театра.
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