В Архангельске начались игры серии «плей-офф» Высшей лиги России по мини-футболу

Вчера в центре развития спорта «Норд-Арена» клуб «Поморье» принимал у себя команду «Южный Урал» из ЧелябинскаВчера в центре развития спорта «Норд-Арена» клуб «Поморье» принимал у себя команду «Южный Урал» из ЧелябинскаМини-футбольная команда «Поморье» завоевала место в плей-офф с шестой позиции в западной конференции, в то время как «Южный Урал» занял третье место в восточной конференции, выдвинувшись вперед как одна из наиболее результативных команд первого этапа Высшей лиги, после того как ….