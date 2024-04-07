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Регион 29

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В Архангельске начались игры серии «плей-офф» Высшей лиги России по мини-футболу

Вчера в центре развития спорта «Норд-Арена» клуб «Поморье» принимал у себя команду «Южный Урал» из ЧелябинскаВчера в центре развития спорта «Норд-Арена» клуб «Поморье» принимал у себя команду «Южный Урал» из ЧелябинскаМини-футбольная команда «Поморье» завоевала место в плей-офф с шестой позиции в западной конференции, в то время как «Южный Урал» занял третье место в восточной конференции, выдвинувшись вперед как одна из наиболее результативных команд первого этапа Высшей лиги, после того как ….

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