Декабрь на Алтае начнется со снегопадов, метелей и усиления ветра

Ночью в воскресенье, 1 декабря, ожидается -10.-18 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов В Алтайском крае до субботы, 30 ноября, под влиянием антициклона погода сохранится спокойная и преимущественно без осадков погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии