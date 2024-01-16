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Верховная рада будет рассматривать проект о мобилизации без информации от ВСУ

Верховная рада будет рассматривать проект о мобилизации без информации от ВСУ

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, так как у 90% депутатов Верховной рады нет доступа к военной тайне, они будут рассматривать данный законопроект без достоверной информации о происходящем в войсках, заявил 15 января в эфире украинского телеканала «Эспрессо» парламентарий Андрей Осадчук.

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