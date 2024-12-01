«Герани» обратили электростанции в металлолом, а в Сирии накаляется ситуация: Карта специальной военной операции на Украине на 1 декабря 2024 года Юлия СоколоваДля тех, кто внимательно следит за развитием событий в рамках Специальной военной операции, интерактивная карта боевых действий стала необходимым инструментом.