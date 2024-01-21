В батутном центре Москвы ребенок получил телесные повреждения

Прокуратура организовала проверку.Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы организовала проверку по факту получения 20 января 14-летним ребенком телесных повреждений в батутном центре на Кутузовском проспекте.
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