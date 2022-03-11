Генеральная ассамблея «Бриллиантовой лиги» на следующей неделе рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в турнире

Генеральная ассамблея «Бриллиантовой лиги» на следующей неделе рассмотрит вопрос участия российских и белорусских легкоатлетов в турнирах серии этого года.

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