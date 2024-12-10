Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии раскрыли, что не так с Евросоюзом и НАТО «на протяжении десятилетий»

В Германии раскрыли, что не так с Евросоюзом и НАТО «на протяжении десятилетий»

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что траты на оборону в Евросоюзе слишком низкие, и их необходимо увеличивать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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