В Германии раскрыли, что не так с Евросоюзом и НАТО «на протяжении десятилетий»

Политика как она есть

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что траты на оборону в Евросоюзе слишком низкие, и их необходимо увеличивать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.