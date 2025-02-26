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Царьград

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Константин Хабенский: Театр готов взяться за литературу о Спецоперации

Константин Хабенский: Театр готов взяться за литературу о Спецоперации

Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени Чехова, считает, что постановка спектаклей о Специальной военной операции пока преждевременна, но работа с литературой на эту тему уже возможна.

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