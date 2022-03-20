Война и дети Украины

Сегодня с Украины слышен стон и плач по детям, гибнущим в ходе боевых действий, по детям, вынужденным ютится в подвалах, по детям, бегущим вместе со своими взрослыми куда глаза глядят, в надежде где-то на чужбине найти приют и начать жизнь сначала .