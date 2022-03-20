Сила в правде

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    хорошая статья,надо читать её не торопясь....альтернативное предложение для автора...надо украину вернуть в первонача...Война и дети Украины
  • Сергей Oблезов
    Дура, вашей власти, жить осталось неделя, а она нам про лагеря рассказывает, освободим мы все лагеря, а все руководст...Венедиктова заяви...
  • Виктор Гутман
    Крук (укр.) - ворон (рус.). Этот "ворон" черен и оперением и душой. Еще одним преступником стало меньше.В Мариуполе ликви...

Война и дети Украины

Война и дети Украины

Сегодня с Украины слышен стон и плач по детям, гибнущим в ходе боевых действий, по детям, вынужденным ютится в подвалах, по детям, бегущим вместе со своими взрослыми куда глаза глядят, в надежде где-то на чужбине найти приют и начать жизнь сначала .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх