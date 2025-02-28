Киевские сатанисты (то, что они сатанисты - фвкт, непреложный факт), отметились очередным действом.Украинство есть бесовщина.
ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины
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Алексей Тан
ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины=============== Климовичи, на ГРЯЗНЫХ вечерах РОсс ТВ СМИ, Поповичи из районов Умани (западенция) и белярюси... и им подобные "Коротичи"... уже в открытую проявляют, что ОНИ ЕВРЕИ и ни чего общего, с РУССКИМ народом не имеют!!... И события, в Новороссии и Крыму... показали, они ни какие НЕ СОЮЗНИКИ... а скорее, мимикрирующие ВРАГИ.
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Алексей Тан
Почему Лукавый (Лукашенко) не признал Крым российским??.... ОТВЕТ простой:... ОН надеется (рассчитывает)... что Крым снова будет принадлежать ЕВРЕЯМ..."украинЧам".
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1 д.
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