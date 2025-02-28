Алексей Тан

ФСБ предотвратила убийство нашего митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины=============== Климовичи, на ГРЯЗНЫХ вечерах РОсс ТВ СМИ, Поповичи из районов Умани (западенция) и белярюси... и им подобные "Коротичи"... уже в открытую проявляют, что ОНИ ЕВРЕИ и ни чего общего, с РУССКИМ народом не имеют!!... И события, в Новороссии и Крыму... показали, они ни какие НЕ СОЮЗНИКИ... а скорее, мимикрирующие ВРАГИ.