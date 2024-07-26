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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармело Энтони о Джейлене Брауне, который пожертвовал 113 млн долларов: «Я бы так не сделал»

Лидер «Никс» согласился на продление этим летом, пожертвовав 113 миллионами долларов, которые мог бы получить дополнительно при заключении сделки в межсезонье-2025.

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