Марков считает, что для Овечкина второй Кубок Стэнли важнее 1000 голов: «Желаю Саше наслаждаться моментом. Когда подходишь к концу карьеры, понимаешь, насколько быстро все прошло»

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Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков ответил на вопрос про капитана « Вашингтона » Александра Овечкина , лучшего снайпера в истории НХЛ с 929 голами в 1573 матчах в регулярных чемпионатах.